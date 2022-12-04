Samsung'dan uyarı! Android'de kritik güvenlik açığı bulundu

04 Aralık 2022 Pazar, 12:11

Samsung kullanıcılarını etkileyebilecek yeni bir güvenlik açığını bulduğunu duyurdu. Bir güvenlik sertifikasının internete sızdırdığı kötü amaçlı yazılımın yayılması büyük risk oluşturuyor. Bu güvenlik açığının Samsung ve LG telefon kullanıcılarını etkilemesi bekleniyor.

SAMSUNG YILLARDIR AÇIĞIN FARKINDA, DÜZELTMELER İÇİN ÇALIŞIYOR

MediaTek işlemcileri kullanan telefonlarda keşfedilen açığı Google mühendisi Lukasz Siewierski açıkladı. ArsTechnica gibi teknoloji haber sitelerinin açıkladığı güvenlik açığı potansiyel olarak kullanıcıları tehdit ediyor.

Siewierski, Samsung ve LG kullanıcılarının başta olmak üzere bu kötü amaçlı yazılımdan etkilenebileceğinin altını çizdi.

Sızdırılan Android sertifikası, akıllı telefonlara kötü amaçlı yazılım yüklemek için kullanılabiliyor. Sertifikanın oturum açma anahtarını kullanarak Android cihaza ve işlemcisinin üst düzey izinlerine erişebilir. Ayrıca kötü amaçlı yazılımın çeşitli yollardan bulaşabileceği aktarıldı.

Samsung bu güvenlik açığının farkında ve bunun için güncellemeler hazırladı. Kullanıcıların bu güvenlik açığıyla karşılaşmaması için 2016 yılından beri 'çalışmalar' yapılıyor.