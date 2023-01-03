Samsung, canlı yayın özellikli fırınını tanıttı

03 Ocak 2023 Salı, 14:10

Teknoloji şirketleri son kullanıcıya ulaşmasa dahi yeni teknolojilerini CES 2023 kapsamında duyuruyor. Farklı markalardan ilginç tasarımlara ve özelliklere sahip cihazları tanıtılırken, Samsung akıllı fırınını duyurdu.

Samsung CES 2023'e farklı özellik ve boyutlardaki monitörlerini tanıtarak başladı ve ev teknolojileri de etkinlikte tanıttığı ürünlere eklendi. Canlı yayın özelliği eklenen akıllı fırın, The Bespoke AI Oven olarak adlandırılıyor ve 7 inçlik dokunmatik yapıda ekrana sahip. Kontrol tuşlarının da ekrana dahil olduğu fırının özellikleri arasında vakum temelli pişirme ve Air Fryer'ın temelde sahip olduğu hava ile kızartma yer alıyor.

SAMSUNG, AKILLI EV ÜRÜNLERİNİN SAYISINI ARTIRMAYA DEVAM EDİYOR

Söz konusu özelliklere ek olarak, fırında kamera da yer alıyor. Bu kameranın fırına pişirilmek için konan ürünü tanıma ve ona göre pişirme önerisi sunma gibi yapay zeka destekli özellikleri bulunuyor.

Bu aynı zamanda kullanıcıların telefonları üzerinden yemeklerin pişme durumunu öğrenmesini sağlıyor. Örneğin bu sistemde yemek yanmaya başlarsa fırın kullanıcının telefonuna bildirim gönderiyor ve yangın çıkmasının önüne geçiliyor.

Öte yandan fırına eklenen bu kamera, pişme sürecini canlı yayın olarak aktarılmasını sağlıyor.

Kamera özellikli akıllı fırının Türkiye'de de satılması bekleniyor ve 2023 yılı bitmeden satışa çıkması bekleniyor.