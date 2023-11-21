Samsung'un fiyat performans telefonu Galaxy A25'in fiyatı ortaya çıktı

Yayınlanma: 21.11.2023 - 11:52

Güncelleme: 21.11.2023 - 11:52

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un uygun fiyatlı A serisinin yeni telefonu Samsung Galaxy A25, geçtiğimiz günlerde resmi render görüntüleriyle ortaya çıkmıştı. Şimdi ise yeni bir sızıntı ortaya çıktı. İsviçreli bir perakendeci tarafından sızdırılan bilgide telefonun fiyatı ve satış tarihi yer aldı.

İsviçre'deki birçok çevrimiçi perakendeci, Galaxy A25'i 7 Aralık ile 19 Aralık 2023 tarihleri ??arasında satışa sunacaklarını ve cihazın fiyatının 290 Euro (mevcut kur ile 9 bin 145 TL) olacağı ortaya çıktı.

Galaxy A25'in öne çıkan özellikleri arasında Exynos 1280 işlemci, Android 14 tabanlı One UI 6, 6.5 inç 120Hz Full HD+ OLED ekran, 5000mAh batarya (25W şarj desteği), 50MP birincil kamera (OIS ile), 8MP ultra geniş açılı kamera, 2MP makro kamera ve 13MP selfie kamerası bulunuyor. Cihazın ayrıca 5G bağlantısı, USB-C, 3.5 mm kulaklık girişi, NFC ve Bluetooth 5.1 gibi özelliklere sahip olduğu belirtiliyor.

Samsung Galaxy A25, kullanıcılara 6GB/128GB veya 8GB/256GB depolama seçenekleri sunacak. Ayrıca, microSD kart yuvası aracılığıyla depolama kapasitesini 1TB'a kadar genişletebilme özelliğine de sahip olacak.