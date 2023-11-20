Samsung Galaxy S24'ün çıkış tarihi ortaya çıktı

Yayınlanma: 20.11.2023 - 17:31

Güncelleme: 20.11.2023 - 17:31

Birkaç gün önce, Samsung'un Galaxy S24 serisini Ocak 2024'te tanıtacağı iddiası gündeme gelmişti. Yeni bilgiler, bu tanıtımın 17 Ocak 2024 tarihinde San Jose, Kaliforniya, ABD'de yapılacağını ortaya koyuyor. Galaxy Unpacked etkinliğinin normalde New York'ta düzenlendiği düşünülürken, Galaxy S24 için bu kez firmanın San Jose'de ayrı bir lansman düzenleyeceği iddia edildi.

The Elec'te yer alan habere göre, müşteriler 18 Ocak'ta Galaxy S24, Galaxy S24+, ve Galaxy S24 Ultra modelleri için ön sipariş verebilecekler. Ön sipariş verenlerin cihazları 26 Ocak'tan itibaren teslim alabileceği ifade ediliyor. Diğer tüketiciler ise Galaxy S24'ü 30 Ocak 2024 tarihinden itibaren satın alabilecekler.

Galaxy S24 serisinin fiyatları henüz açıklanmasa da, tahminlere göre Samsung'un Galaxy S23 serisine benzer bir fiyat politikası izleyeceği düşünülüyor. Yani Galaxy S24'ün 900 dolar civarında başlayabileceği, Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra'nın ise sırasıyla 1.000 ve 1.200 dolara fiyatlandırılacağı tahmin ediliyor.

SAMSUNG GALAXY S24'DE HANGİ ÖZELLİKLER BULUNACAK?

Samsung, Galaxy S24'ü ile birlikte ilk çeyrekteki kazancını arttırmayı hedefliyor. Telefon, Android 14 tabanlı One UI 6 ile piyasaya sürülecek ve özel olarak geliştirilmiş yapay zeka özelliklerini içerecek.