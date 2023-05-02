Samsung çalışanlarına ChatGPT yasaklandı! Neden?

Yapay zeka destekli ChatGPT bazı ülkelerin ve şirketlerin önlem almasıyla farklı açılardan gündeme gelmeye devam ediyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.05.2023 - 13:06
Samsung çalışanlarına ChatGPT yasaklandı! Neden?
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Daha önce İtalya ChatGPT için verdiği yasaklama kararıyla öne çıkmış daha sonra bu kararı iptal etmişti. Ülkelerin dışında şirketler için de tehlikeli görülen ve 'paylaşılan veriler' odağında hamlelerin atılmasını gerekli kılıyor. Bu kapsamda Güney Kore merkezli Samsung bir adım attı ve çalışanlarına ChatGPT ve benzeri sistemler için yasaklama getirdi.

SAMSUNG ÇALIŞANLARINA YASAKLADI

Samsung çalışanları geliştirdikleri önemli sistem kodlarındaki hataları göremediklerinde ChatGPT'ye başvurmaya başlamış. Yarı iletken veritabanının sorunlu kaynak kodlarını, arızalı sistemlerin kodlarını ve benzer pek çok önemli veriyi ChatGPT'ye aktaran kişilerden kaynaklı olarak Samsung önlem almaya karar verdi. 

Önemli ve kritik bilgilerin ChatGPT aracılığıyla dışarıdan başka insanlara ulaşmasını istemeyen Samsung da konuya el atarak ChatGPT başta olmak üzere, Google Bard gibi sohbet botlarının kullanılmasını yasakladı. 


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