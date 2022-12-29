Samsung yeni 32 inç ekranlı buzdolabını tanıttı

29 Aralık 2022 Perşembe, 10:58

Farklı teknolojileri tek çatı altında toplayan CES 2023 kapsamında Samsung da yerini alacak. Bu noktada buzdolabı tarafında iddiaları olan Samsung, yeni nesil 32 inç dokunmatik ekrana sahip buzdolabını tanıttı. Bespoke Family Hub, SmartThings ile uyumlu bu sayede kullanıcılar mobil uygulama üzerinden kolaylıkla kontrollerini yapabiliyor.

OCAK AYINDA CES 23'TE KARŞIMIZA ÇIKACAK

CES 2023 kapsamında şirketler yeni ürünlerini duyurmaya devam ediyor. Akıllı buzdolabı çözümü olarak sunulan bu dev ekranlı ürünün ekranında, video izlenebiliyor, buzdolabının ayarları yapılabiliyor ya da evdeki diğer akıllı cihazlarla entegre olması sağlanıyor. İstenirse de bu ekrandan Google Fotoğraf entegrasyonu ile 'fotoğraflara' da bakmak mümkün.

Samsung Electronics Ev Aletleri Bölümü Başkan Yardımcısı Lee Jun-hwa, yeni cihaz hakkında şunları aktardı:

“Samsung Electronics’in yeni tanıttığı Bespoke Refrigerator Family Hub, daha büyük ekran ile genişletilmiş bir deneyim sunuyor. Tasarım trendlerini takip ederek buzdolaplarının inovasyonuna ve evrimine öncülük edeceğiz.”