Samsung, CES 2025'te yeni nesil buzdolaplarını tanıtacak

Yayınlanma: 27.12.2024 - 18:16

Güncelleme: 27.12.2024 - 18:16

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, Samsung Electronics, küresel pazarlara sunmaya hazırlandığı "AI Hybrid Cooling" teknolojisine sahip yeni buzdolaplarını CES 2025 Fuarı'nda tanıtacak.

Yeni buzdolapları, modern evlerin farklı ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapay zekayı yenilikçi soğutma yöntemleriyle birleştiren AI Hybrid Cooling teknolojisiyle donatıldı. Bu teknoloji, yüksek verimli bir kompresörle elektrik akımından kaynaklanan sıcaklık değişiminden yararlanarak soğutma sağlayan yarı iletken cihaz "Peltier modülü"nü birleştiriyor. Bu modülün devreye girmesi, buzdolabının içini verimli bir şekilde soğutmak için yalnızca gerektiğinde iki güç kaynağını birlikte kullanıyor ve buzdolabının hibrit bir araç gibi çalışmasını sağlıyor.

Yüksek verimli "AI Inverter" kompresör, dönen bileşenlerinin yarıçapını artıran gelişmiş tasarımı sayesinde verimli enerji tüketimine katkıda bulunuyor. Samsung'un geleneksel F3 kompresörüne kıyasla 4,1 kat daha fazla eylemsizlik yeteneğiyle çalışan bu teknoloji, daha az enerji kullanıyor ve daha uzun süre çalışıyor. Bir yapay zeka algoritmasından yararlanan kompresör, kendi hızını dinamik olarak optimize ediyor.

ÇABUK BOZULABİLEN GIDALARIN TAZE KALMA SÜRESİ UZUYOR

AI Hybrid Cooling teknolojisi etkinleştirildiğinde, cihazın otomatik buz çözme programı çalıştığında bile buzdolabındaki iç sıcaklık dalgalanmalarını azaltan "Hybrid Precise Cooling" özelliği sayesinde çabuk bozulabilen gıdaların taze kalma süresi uzatılıyor.

Bu teknolojiye sahip buzdolapları, 900 litre kapasiteli alan verimliliğiyle dış boyutlarını korumasına rağmen daha gelişmiş bir kullanım imkanı sunuyor. Geleneksel ısı elemanlarını Peltier modülüyle değiştiren ürün, iç kapasitede 25 litrelik bir artış sağlıyor.

"Enerji verimliliğini anlamlı bir şekilde artırmaya odaklandık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Başkan Yardımcısı ve Dijital Cihazlar İş Birimi AR-GE Ekibi Başkanı Jeong Seung Moon, buzdolaplarının günün her saati çalışması nedeniyle kullanıcılar için enerji verimliliğini anlamlı bir şekilde artıran bir soğutma sistemi geliştirmeye odaklandıklarını belirtti.

Moon, "AI Hybrid Cooling teknolojisini dünyaya sunarak, ev aletlerinde teknolojik inovasyonlar yapma taahhüdümüze bağlılığımızı sergiliyoruz. Tüketicilerin günlük yaşamını daha kolay hale getirme hedefiyle, yenilikçi teknolojiler içeren ev aletleri tanıtmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.