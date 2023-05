ChatGPT’nin artık gözleri var! Görme yetisi kazandı

Üretken yapay zekalar arasında en ön plana çıkanlardan birisi olan ChatGPT ancak aktif olarak sunulan sürümünde henüz görselleri ve videoları analiz edemiyor. Peki, edebilseydi neler yapabilirdi?

İşte bu sorunun cevabı, yapay zeka geliştiricisi Mckay Wrigley tarafından verildi. Wrigley, iPhone ve MacBook kullanarak, yazdığı yazılım sayesinde ChatGPT’ye ‘göz’ verdi. ChatGPT, etraftaki nesnelere göre öneriler de yaptı.

I used my iPhone to give GPT-4 eyes.



My AI vision assistant:

- learned what a Keto diet is

- identified Keto foods in my fridge

- searched the internet

- found a recipe with the ingredients



The future is here! pic.twitter.com/bOMhJfWRP0