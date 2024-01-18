Samsung, Galaxy 24 serisine 7 yıl güncelleme sözü verdi

Samsung, Unpacked 2024 etkinliği düzenlendi. Burada yeni akıllı telefon serisini tanıtan şirket, S24'ler için güncelleme sözünü uzattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.01.2024 - 11:39
Samsung, Galaxy 24 serisine 7 yıl güncelleme sözü verdi
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Samsung, yeni etkinliğinde Galaxy S24 serisi telefonları için güncelleme sözünü uzattı. Buna göre bu modeldeki cihazlara 7 yıl güncelleme sunulacak. Samsung'un yaptığı açıklamada Google'ın Pixel 8 serisi için aldığı kararın arkasından gidilerek, yeni cihazlarına 7 yıl güvenlik ve işletim sistemi güncellemesi sözü verildi.

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Kullanıcılar Galaxy S24 serisinden herhangi bir model satın aldıklarında Android 21'e kadar güncelleme de alacaklar. 

Samsung'un Galaxy S24, S24 Plus ve S24 Ultra modelleri için sunulan bu imkan, ilerleyen Galaxy modellerine de gelecek gibi duruyor. Şirketin daha önceki amiral gemilerine ise 4 yıl Android 5 yıl da güvenlik güncellemesi sunuluyor.


Samsung S24 serisi

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