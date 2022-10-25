Samsung'dan kamera performansını artıran uygulama
Samsung, akıllı telefon modellerine yepyeni özellikler kazandıracak yeni uygulamasını kullanıcıların beğenisine sundu.
Samsung fotoğraf tarafında kullanıcılarının daha iyi bir deneyim yaşaması adına yeni bir uygulama geliştirdi. Galaxy tabanlı cihazlarını yazılımsal olarak desteklemek isteyen Samsung, Good Lock adındaki uygulama paketine Camera Assistant'ı ekledi. Bu sayede kişiler kullandıkları telefonların fotoğraf çekimi performansını artırabiliyor.
SAMSUNG, YENİ KAMERA UYGULAMASINI SUNDU
Akıllı telefon tercihlerinde kamera performansı çok önemli bir tercih sebebi olsa da yıllar içinde telefonların kamera performansında bir düşüş oluyor. Haliyle yazılımla bu durum tersine çevrilebilir. Samsung tarafından yayımlanan yeni kamera uygulaması, kullanıcıların telefonlarına yeni işlevler eklemeyi sağlıyor.
Daha önce de Expert RAW ile benzer şekilde kamera işlevlerinin artırıldığını görmüştük.
Galaxy Store aracılığı ile kullanıcıyla buluşan uygulamada şu özellikler sunuluyor:
- Otomatik HDR
- Resim yumuşatma
- Resim ve videolardaki ışık ortamına göre daha fazla detay yakalama
- Kenar ve dokuları düzeltme
- Nesne uzaklığına ve ortama göre en uygun lensi kullanma
- Fotoğraf modunda video kaydı
- Daha hızlı deklanşör
- Daha az kare yakalayarak hızlı deklanşör
- HDMI ekranlarda daha kaliteli önizleme
- Zamanlayıcıya göre resim çekme
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