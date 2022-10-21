Samsung AR çalışmalarını gizlice yürütüyor

21 Ekim 2022 Cuma, 20:47

Samsung, birkaç yıl önce Gear VR projesinden vazgeçti. Bu teknolojiye önem veren şirket son olarak Galaxy S10 ile VR destekli cihazlarına son verdi. Sanal gerçeklik teknolojisini geride bırakan Güney Koreli üretici, artık artırılmış gerçeklik (AR) konusa eğilmiş durumda.

SAMSUNG ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİ ÇALIŞMALARINI HIZLANDIRIYOR

Artırılmış gerçeklik, günlük yaşamda bir çok şeyi çok daha kolay hâle getirebilme potansiyeli ile geleceğin teknolojisi olarak görülüyor. Birçok şirket bu konuda önemli adımlar atarken, Samsung da geri kalmak istemiyor gibi görünüyor. Teknoloji devi kendi AR gözlüğü üzerindeki çalışmalarına başladığı ifade ediliyor.

Shiftdelete.net'te yer alan haberin detaylarına göre Samsung, en az bir yıldır SM-I110 model numarasını taşıyan bir AR prototipi üzerinde çalıştığı ifade ediliyordu. Ancak gelen yeni raporlara göre SM-I120 adı verilen yeni prototip eski türevinin yerini almış durumda.

AR ÇALIŞMALARI HER MARKANIN ÖNE ÇIKARTMAYA BAŞLADIĞI BİR ALAN

Samsung’un yeni SM-I120 AR gözlüğü hakkında ise bildiklerimiz oldukça sınırlı. Bu yeni prototipin özellikleri henüz gün yüzüne çıkmış değil. Tek bildiğimiz; Samsung’un laboratuvarlarında büyük bir titizlilikle bu AR gözlük üzerinde çalıştığı.

Yeni prototipin SM-I110’un aksine yüzünü göstermesini ve yeteneklerini sergilemesini bekliyoruz. Samsung’un AR gözlük çalışmalarında üretim öncesi son cihaz olduğunu düşündüğümüz bu prototip, 2023 yılı ile birlikte üretim versiyonuna dönüşebilir.

Artırılmış gerçeklik teknolojisi konusunda çalışma yapan tek şirket tabi ki Samsung değil. Oculus ve Meta ortaklığının ürünü olan Quest Pro’yu AR teknolojisi konusunda atılan en önemli adımlardan bir tanesi olarak sayabiliriz. Henüz bir ürün ortaya koymasa da Apple’ın da AR gözlük üzerinde çalıştığını biliyoruz.,