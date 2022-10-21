Tek şarjla günlerce giden Samsung Galaxy A04e tanıtıldı
Samsung sessiz sedasız yeni telefonunu tanıttı. A04e ismindeki bu modelin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bilinmiyor.
Samsung'un farklı serilere ait modelleri bulunuyor. Bunlardan biri de Galaxy A serisi. Daha çok orta ve giriş seviyesi modellerle karşılaştığımız bu serinin yeni üyesi Galaxy A04e oldu. Telefon büyük bir etkinlik ile değil de duyuru şeklinde gerçekleşti. Cihaz giriş seviyesi olarak gösterildi ve uygun fiyatlı olması bekleniyor.
SAMSUNG GALAXY A04E ÖZELLİKLERİ
Samsung Galaxy A04e'nin 6.5 inç boyutlarında HD Plus çözünürlük sunan bir ekranı bulunuyor. Tasarımı standart modellere benziyor ve ön tarafta 5 Megapiksellik bir kamera yer alıyor. Arka tarafta ise 13 Megapiksellik temel kameraya 2 Megapiksellik derinlik sensörü eşlik ediyor.
Telefon 8 çekirdekli bir işlemciden güç alıyorken 3 GB ve 4 GB RAM olmak üzere iki seçenek sunuluyor.
Depolama tarafında ise 32 GB, 64 GB ve 128 GB seçenekleri sunuluyor. Bir diğer yandan microSD kart ile 1 TB'ye kadar depolama alanı genişletilebiliyor. 5.000 mAh bataraya sahip olan cihazın hızlı şarjı destekleyip, desteklemediği bilinmiyor.
Söylenene göre telefon tek şarj ile 2-3 gün kullanılabilecek ve bu özelliklere oldukça uygun fiyatlı olacak.
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