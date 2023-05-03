Samsung'un patenti yeni telefonu işaret ediyor
Samsung farklı patentlerle gündeme gelmeye devam ediyor. Yeni patentle katlanabilir ekranlı değil de kaydırılabilir ekranlı cihazların yolda olduğu söyleniyor.
Akıllı telefonların ekran tarafında aranan isimlerinden olan Samsung, farklı bir patent haberiyle gündeme geldi. Tuşlu telefonlardan dokunmatik telefonlara oradan da katlanabilir telefonlara doğru yaşanan evrim Samsung'un aldığı bu patent ile geçmişe göz kırparak kaydırılabilir yapıda 'kızaklı bir telefon' üzerinde çalıştığını ortaya koyuyor.
SAMSUNG YENİ BİR TELEFON GELİŞTİRİYOR
Alınan yeni patentler şirketlerin vizyonlarını ortaya koysa da söz konusu patent ile Samsung'un geçmişte rağbet görmüş kızaklı telefon tasarıma geri dönebileceği düşünülüyor.
Patent görsellerinde yana doğru kayarak açılan bir ekran yapısı görülüyor. Farklı markaların yana doğru genişleyen körüklü modellerine kıyasla kızaklı bir yapının benimsenecek gibi duruyor.
Patentin son kullanıcıya bir telefon olarak çıkıp çıkmayacağını henüz bilmiyoruz ancak ilerleyen dönemde eğer geliştirilme aşamasındaysa telefon hakkında daha fazla bilgi edinebiliriz.
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