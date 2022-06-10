Samsung kullanıcılarına kötü haber: Dört model için yolun sonu göründü...

10 Haziran 2022 Cuma, 14:52

Gün geçtikçe yeni bir modelin satışa çıktığı akıllı telefon pazarında, eski telefonlara da yolun sonu görünmeye devam ediyor. Son olarak Samsung, güncelleme konusunda dört modele kötü haberi verdi.

DÖRT SAMSUNG MODELİ İÇİN KRİTİK KARAR

ShiftDelete'in haberine göre; Samsung, artık miladını doldurmuş modelleri için farklı bir güncelleme politikası uyguluyor. Şirket, ilk etapta aylık yayınladığı güvenlik güncellemelerini belirli bir süre sonra üç aya veya direkt olarak altı aya kadar genişletiyor. Bir sonraki adım ise telefonların Android programından temelli çıkarılması oluyor.

Samsung’un aylık yayımladığı güvenlik güncellemelerine veda eden son modeller; Galaxy S10 5G, M01, A41 ve A51 5G oldu. Bundan böyle Galaxy S10 5G üç ayda bir, geri kalan cihazlar ise altı ayda bir söz konusu yamayı almaya devam edecek.

Görsel: ShiftDelete

YAZILIM DESTEĞİ TOPTAN KAYBETTİ

Galaxy S9 serisi, nisan ayında üç aylık güvenlik güncellemelerine veda ederek yazılım desteğini toptan kaybetti. Aynı zamanda S10, S10+ ve S10e modellerinin güvenlik yamaları üç aya çıkarıldı. Burada serinin diğer modellerinden daha sonra çıkmaları nedeniyle S10 5G ve S10 Lite bu karardan etkilenmedi.

Galaxy S10 5G‘nin de bu kervana katılmasının ardından seride aylık güvenlik güncellemesi alan tek model S10 Lite kaldı.

Ancak bunun için de yolun sonu yavaş yavaş geliyor. Son olarak ilgili cihazlar, Galaxy S9 serisi ve eski modellerle aynı kaderi paylaşana dek bir süre daha yazılım desteği almaya devam edecekler.