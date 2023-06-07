Samsung telefon üretimi yaptığı ülkelerin sayısını artırıyor

Yayınlanma: 07.06.2023 - 14:03

Güncelleme: 07.06.2023 - 14:47

Teknoloji şirketleri üretimleri için dağıtıma çıkartması da kolay olsun diye farklı ülkelerde üretim yapmayı tercih ediyor. Samsung ise telefonlarını Güney Kore dışında farklı ülkelerde üretebiliyor. Yeni ortaya çıkan bir rapora göre onlardan biri olacak olan Mısır için çalışmalara başlayan Samsung, üretim tesisini inşa etmeye hazırlanıyor.

Öte yandan Samsung'un en büyük akıllı telefon üretim tesisi ise Vietnam'da bulunuyor.

SAMSUNG'UN TELEFONLARI MISIR'DA ÜRETİLECEK

Samsung'un Mısır'da akıllı telefon üretmek için yeni bir fabrika kurduğu bilgisinin bakanlık tarafından da doğrulandığı ve 6 bin metrakarelik bir alanı kaplayacağı aktarıldı.

Yukarı Mısır'da 1400'ün üzerinde iş fırsatı sunması beklenen tesisin, bu yılın son aylarında inşasına başlanacak.