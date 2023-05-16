Samsung ve Tesla arasında sürpriz ortaklık

Yayınlanma: 16.05.2023 - 10:42

Güncelleme: 16.05.2023 - 10:42

Samsung, Tesla CEO'su Elon Musk ile Samsung Electronics Yönetim Kurulu Başkanı Lee Jae-yong'un özel bir toplantı düzenlediğini açıkladı. Bu, iki şirket arasında yüksek teknolojilerin geliştirilmesine yönelik potansiyel bir ortaklığın işaretini veriyor.

KAYNAKLAR KONUNUN OTONOM ARAÇLAR ODAĞINDA OLDUĞUNU SÖYLÜYOR

Toplantı geçen hafta, Samsung'un Silikon Vadisi'ndeki yarıiletken araştırma merkezinde gerçekleşti. İki yönetici daha önce birkaç etkinlikte bir araya gelmiş olsalar da ilk kez özel bir ortamda görüştüler. Kaynaklar, Samsung ve Tesla'nın otonom araçlar için çipler dahil olmak üzere BT ile ilgili teknolojilerin geliştirilmesi konusunda ortaklık arayışında olduklarını belirtiyor.

Chip'teki habere göre endüstrinin uzmanları, son toplantının her iki şirketin otomotiv çip sektöründe birlikte çalışma fırsatlarına kapı açabileceğini ifade etti. Bu arada, otomotiv çip pazarının 2028 yılına kadar 700 milyar dolarlık bir değere ulaşması bekleniyor. Ayrıca ABD’ye 22 günlük bir seyahat gerçekleştiren Lee’nin, Microsoft'tan Satya Nadella ve Google'dan Sundar Pichai gibi diğer teknoloji yöneticileriyle de buluştuğu belirtiliyor.

Samsung’un, bir süredir otomotiv donanımları üzerinde çalıştığını biliyoruz.

Geçen yıl, ADAS (Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri) ve IVI (Araç İçi Eğlence Sistemi) gibi modern özelliklere yönelik olarak tasarlanmış yeni bir çip serisi tanıtmıştı.

Ayrıca bu yılın başlarında, Ambarella için 5nm yongalar üreteceğini duyurmuştu. Bu arada Ambarella, görüntü işleme ve analizi için özel olarak donanım tasarlamaya odaklanan bir şirket. Ambarella son çıkardığı SoC modelini ise, otonom araçlara bir yapay zeka denetleyicisi olarak kullanılması için tasarladı.