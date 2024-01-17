Samsung Unpacked etkinliğinde Sam ile karşılaşacağız
Samsung'un sanal fenomeni Sam, bu akşam düzenlenecek Unpacked 2024 etkinliğinde boy gösterecek. Etkinlikte S24 serisi karşımıza çıkacak.
Player Alanı
Samsung Sam, aslında yapay zeka temelli bir karakter değil. Aksine Samsung çalışanları, blog yazarları ya da seslendirme sanatçılarının oluşturduğu bir karakter. Sam, aralık ayında pop yıldızı olarak karşımıza çıktı ve müzik videosu bile yayınladı.
SAMSUNG ETKİNLİĞİNDE SAM DE YER ALACAK
Samsung, Sam karakterine geçen yıl Galaxy Z Flip 5 ve Z Fold 5 duyurularında kullandı ve bu sayede söylenene göre Latin Amerika'da satışları artırmaya yardımcı oldu.
Samsung Unpacked 2024, Türkiye saatiyle 21.00'de başlayacak. İsteyenler etkinliği YouTube üzerinden canlı olarak izleyebilecekler.
En Çok Okunan Haberler
-
- Emekli maaşlarındaki artış belli oldu!
- 'İhanetin bedeli'
- O öğretmen kovuldu!
- Yeni Volkswagen Tiguan geldi: İşte özellikleri ve fiyatı
- 'Yaşasın şeriat' sloganları atıldı!
- 5 bölüm bile sürmedi: İddialı dizi için final kararı
- Emekli maaşındaki ‘oyunu’ ifşa etti
- 'Teröre karşı bildiri' tezkeresi kabul edildi
- 'Hadi bütün her yeri alın'
- İran, Pakistan'a füze fırlattı!