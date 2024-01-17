Samsung Unpacked etkinliğinde Sam ile karşılaşacağız

Samsung'un sanal fenomeni Sam, bu akşam düzenlenecek Unpacked 2024 etkinliğinde boy gösterecek. Etkinlikte S24 serisi karşımıza çıkacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.01.2024 - 12:49
Samsung Unpacked etkinliğinde Sam ile karşılaşacağız
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Samsung Sam, aslında yapay zeka temelli bir karakter değil. Aksine Samsung çalışanları, blog yazarları ya da seslendirme sanatçılarının oluşturduğu bir karakter. Sam, aralık ayında pop yıldızı olarak karşımıza çıktı ve müzik videosu bile yayınladı. 

SAMSUNG ETKİNLİĞİNDE SAM DE YER ALACAK

Samsung, Sam karakterine geçen yıl Galaxy Z Flip 5 ve Z Fold 5 duyurularında kullandı ve bu sayede söylenene göre Latin Amerika'da satışları artırmaya yardımcı oldu. 

Samsung Unpacked 2024, Türkiye saatiyle 21.00'de başlayacak. İsteyenler etkinliği YouTube üzerinden canlı olarak izleyebilecekler. 


Samsung Unpacked 2024 Samsung

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