Samsung Galaxy S24'ün ekranı çok daha hassas olacak
Samsung'un yakında tanıtmayı planladığı Galaxy S24 serisi için yeni bir bilgi ortaya çıktı. Buna göre ekranları çok daha hassas olacak.
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Samsung'un yakında tanıtılmasının beklendiği akıllı telefon serisi S24 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Buna göre S24 serisinin ekranları çok daha hızlı bir yapıya sahip olmasının yanı sıra yüzde 10 daha hassas olacaklar.
SAMSUNG'UN GALAXY S24 SERİSİNİN EKRANLARI DİKKAT ÇEKECEK
Android Central'in aktardığına göre akıllı telefonda olası geliştirmelere ek olarak dokunma ve kaydırma sırasında ekranın daha hızlı olması ve S Pen'i kullanırken daha yüksek hassasiyet sunulması mümkün olacak.
Hatırlatmak gerekirse daha önce Galaxy S24 serisinde yer alan üç modelin 3120 x 1440 piksel çözünürlüğe sahip olmasının yanında bir de OLED 2x QHD ekranlara sahip olacağı ortaya çıkmıştı.
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