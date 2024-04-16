Samsung’un XR başlığının özellikleri ne zaman açıklanır?

Samsung mayıs ayında XR başlığının özelliklerini açıklayabilir. Peki bu cihazın nasıl olması bekleniyor?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.04.2024 - 13:30
Samsung’un XR başlığının özellikleri ne zaman açıklanır?
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Samsung için 2024 yılı hızlı başladı ve pek çok cihazını da tanıttı. Tanıtmak üzere olduğu pek çok cihazı daha var ancak belki de en merak edilenlerden biri de XR başlık oluyor. Apple'ın ardından sektörde daha fazla aktörün artırılmış ve karma gerçeklik başlıklarına odaklandığı göz önüne alındığında Samsung'un XR başlık hamlesi zaten bekleniyordu. 

SAMSUNG XR BAŞLIK HAKKINDA NELER BİLİYORUZ?

Peki mayıs ayındaki Google I-O etkinliğinde karşımıza çıkması ya da en azından özelliklerinin açıklanması beklenen Samsung XR başlığından beklenenler neler?

Geçen yılın ilk aylarında Samsung'un Google ve Qualcomm ile beraber XR başlık üzerinde çalıştığı açıklanmıştı. Bunun ardından cihazla ilgili süreçler ve ayrıntıların ardı arkası kesildi ve yeni bilgi gelmedi. 

Net bilgiler elimizde olmasa da cihazı geliştiren şirketlerin ürünlerine göre Qualcomm tarafından cihaza Snapdragon XR 2+ Gen 2'yi dahil edilebileceği düşünülüyorken, Google'ın XR başlıkları için geliştirilen Android platfromunun cihazda yer alması bekleniyor. İlginç bir şekilde micro-OLED tarafında Sony'nin kapısının çalındığı gündemde. 

Apple Vision Pro'ya direkt rakip olarak çıkması beklenen cihazın ondan daha uygun fiyatlı olması bekleniyor. 


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