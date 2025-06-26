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Samsung yeni Galaxy Buds Core kablosuz kulaklığını tanıttı

Samsung yeni Galaxy Buds Core kablosuz kulaklığını tanıttı

26.06.2025 22:38:00
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Haber Merkezi
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Samsung yeni Galaxy Buds Core kablosuz kulaklığını tanıttı

Samsung yeni kablosuz kulaklık modelini tanıttı. Fiyat performans odaklı olarak tanıtılan cihaz, ilk olarak Hindistan'da satışa çıkacak.

Daha önce tasarımı sızdırılan Samsung Galaxy Buds Core kablosuz kulaklık modeli resmen tanıtıldı. Fiyat-performans odaklı geliştirilen Galaxy Buds Core, ilk olarak Hindistan’da kullanıcılarla buluşacak. İlerleyen dönemlerde diğer pazarlarda da satışa sunulması bekleniyor. Yeni model, Galaxy Buds FE’nin yerini alacak şekilde konumlandırılıyor ve kulak içi tasarıma sahip. Kulaktan düşmeyi önleyen ergonomik bir gövdesi bulunan Buds Core, aktif gürültü engelleme (ANC) teknolojisini destekliyor.

Cihaz, siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle sunuluyor. Kablosuz bağlantı tarafında ise Bluetooth 5.4 teknolojisi kullanılıyor. Batarya performansı açısından da dikkat çeken model, şarj kutusuyla birlikte kullanıldığında ANC kapalıyken 35 saate, ANC açıkken ise 20 saate kadar kullanım süresi sunabiliyor.

Galaxy Buds Core, Hindistan'da yaklaşık 58 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Bu fiyatıyla, uygun bütçeli kullanıcılar için dikkat çekici bir alternatif olmayı hedefliyor.

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