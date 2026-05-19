Samsung, Z Flip serisini iptal etmiş olabilir mi?

19.05.2026 18:59:00
Samsung, katlanabilir ekranlı Z Flip serisini iptal etmiş olabilir. Yeni bir iddiaya göre Samsung Z Flip 9 modelini tanıtmayacak. Bu da bu yıl tanıtılacak Z Flip 8 modelini son versiyon yapabilir.
Katlanabilir ekranlı telefonlar denildiğinde akla gelen ilk isimlerden olan Samsung, yeni bir Z Flip modeli çıkartmayabilir. Çin merkezli mikro blog sitesi Weibo'daki sızıntıya göre Samsung Z Flip 8 modelini bu yıl tanıtacak ancak seneye Z Flip 9 modeli gelmeyecek.

Özellikle katlanabilir ekranlı telefonlarla ilgili bilgiler tanıtılmadan en az bir yıl önce sızdırılıyor. Henüz Z Flip 9 modeline yönelik bir sızıntının gelmemiş olması bu yorumların yapılmasına neden oldu. 

Samsung'un bu tarz bir karar almasında bazı nedenler de sıralanıyor. İlk sebep katlanabilir telefonların üretim maliyetlerinin yüksek olması. Bir diğer sebep maliyeti yüksek olduğu için yüksek fiyatlara satılan bu telefonların standart modellere göre çok daha dayanıksız olmaları. Bu da kullanım ömrünü kısaltıyor. Kullanıcılar da daha uzun yıllar kullanacakları telefonları seçmeye başladı. 

Bu sebeple Samsung'un Z Fold serisi üzerine odaklanıp Z Flip serisinden vazgeçeceği konuşulmaya başlandı.

Samsung'un Galaxy Z Fold 9'u ve Z Fold 9 Wide olmak üzere yeni modellerini 2027 yılında tanıtması bekleniyor.  

İlgili Konular: #Samsung #akıllı telefon #Samsung Z Flip #katlanabilir ekranlı telefon

iOS 27 ile iPhone kullanıcılarına sunulacak bazı özellikler açıklandı Apple, iOS 27 ile bazı erişilebilirlik özellikleri sunacak. Yeni gelecek erişilebilirlik özellikleri de bu kapsamda açıklandı.
WhatsApp iPhone'lar için yeni sürümünü Türkiye'deki kullanıcılara açtı WhatsApp, iPhone tarafı için Liquid Glass, yani cam estetiği tasarımına geçiş yapan sürümünü kullanıma sundu.
Küresel yapay zeka harcamaları trilyonlarca doları aşacak Küresel yapay zeka harcamalarının, bu yıl tahminlerden hızlı artış göstererek 2,59 trilyon dolara ulaşacağı öngörülüyor.