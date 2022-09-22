Samsung'dan 7 yıllık telefonuna güncelleme geldi
Samsung yeni güncelleme sunacağı cihazların listesini yenilemeye devam ediyor. Şirket şimdi de 7 yıl önce amiral gemisi olan cihazını güncelliyor.
Samsung, eski cihazlarına güncelleme dağıtmayı sürdürüyor. Bu kapsamda 2015 yılında piyasaya sürülen Galaxy S6 ailesi için küçük bir güncelleme yayımladı.
GPS sorunlarına odaklanan bu güncelleme, Galaxy S6, S6 Edge ve S6 Edge Plus modelleri için yayımlandı. Güncelleme ilk olarak Hollanda ve Belçika'daki kullanıcılara sunulsa da yakında tüm S6 kullanıcılarına sunulacak.
Samsung Galaxy S6 modeli için küçük bir güncelleme yayımladı, uydu bağlantısı özelliği de yolda
Samsung S6 modeli için yayımladığı güncellemede iyileştirilmiş özellikler ve performans artışı sunuyor. Öte yandan Samsung'un iPhone 14 ve Huawei Mate 50 ile gördüğümüz 'uydu bağlantısı' özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.
İlerleyen dönemdeki cihazlarına bu özelliği ekleyeceği aktarılan Samsung'un şu an için atacağı adımlar bilinmiyor.
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