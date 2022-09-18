Samsung'dan iki modele daha One UI 4.1.1 güncellemesi

18 Eylül 2022 Pazar, 15:25

Google'ın Android 13 sürümü için geri sayım başlamışken, markalar da cihazlarını bu sürüme hazırlamak adına arayüz güncellemeleri sunuyor. Samsung da kendi arayüzü olan One UI 4.1.1 sürümünü yayımladı.

İki cihaza daha geldi

Buna göre yeni cihaz listesi güncellendi, Galaxy Tab S7 modellerine gelen güncellemenin ardından Galaxy Tab S6 için de bu güncellemenin geldiği duyuruldu. Tab S6 için T86xXXU4DVH2 VE Lite modeli için P615XXU4EVI1 numarasıyla sunuldu. Öte yandan güvenlik yamasını da beraberinde getiriyor.