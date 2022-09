Samsung'un Galaxy S23 modeli S22 ile neredeyse aynı olacak

Samsung'un sevilen serisinin yeni üyesi hakkında yeni iddialar ortaya atıldı. Söz konusu iddialara göre Samsung'un Galaxy S23'ü piyasaya sürerken S22'den çok da farklı özellikler sunmayacağı söyleniyor. Bu iddiaların sahibi ise güçlü kaynaklara dayandırarak sızdırdığı bilgilerle tanınan Ice Universe. Akıllı telefonun önümüzdeki yılın şubat ayında kullanıcıyla buluşması bekleniyor ancak cihaz hakkındaki bu iddialar telefonun itibarını etkileyebilir.

Güney Kore merkezli Samsung, akıllı telefon tarafında hem Note serisine hem de Galaxy Serisinin amiral gemilerine oldukça fazla güveniyor. Haliyle Samsung'un S20 serisinin en başından beri bir özeni var. Öte yandan Ice Universe daha önce de Galaxy S23 ailesinin tasarımının S22 ile tamamen aynı olacağını söylemişti.

The current information, S23/S23+, nothing has changed except the chip. Nothing has changed in the S23 Ultra except for the chip and screen and the main camera. Of course this is just a rough idea, I'll double-check the rest of the changes.

