Samsung'un Galaxy S23 modeli S22 ile neredeyse aynı olacak
Samsung'un amiral gemisi olarak piyasaya sürdüğü ve oldukça popüler olan S20 serisinin yeni üyesi Galaxy S23 hakkında yeni iddialar ortaya atıldı.
Samsung'un sevilen serisinin yeni üyesi hakkında yeni iddialar ortaya atıldı. Söz konusu iddialara göre Samsung'un Galaxy S23'ü piyasaya sürerken S22'den çok da farklı özellikler sunmayacağı söyleniyor. Bu iddiaların sahibi ise güçlü kaynaklara dayandırarak sızdırdığı bilgilerle tanınan Ice Universe. Akıllı telefonun önümüzdeki yılın şubat ayında kullanıcıyla buluşması bekleniyor ancak cihaz hakkındaki bu iddialar telefonun itibarını etkileyebilir.
Samsung Galaxy S23 hakkında ortaya atılan iddialar
Güney Kore merkezli Samsung, akıllı telefon tarafında hem Note serisine hem de Galaxy Serisinin amiral gemilerine oldukça fazla güveniyor. Haliyle Samsung'un S20 serisinin en başından beri bir özeni var. Öte yandan Ice Universe daha önce de Galaxy S23 ailesinin tasarımının S22 ile tamamen aynı olacağını söylemişti.
The current information, S23/S23+, nothing has changed except the chip. Nothing has changed in the S23 Ultra except for the chip and screen and the main camera. Of course this is just a rough idea, I'll double-check the rest of the changes.— Ice universe (@UniverseIce) September 25, 2022
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Söz konusu iddialara kamera ve ekran özellikleri de eklendi. Bu kapsamda bakıldığında S22 ve S23 arasındaki en büyük farkın işlemci olacağı konuşuluyor. Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Ice Universe, farklı kaynaklardan bu bilgilerin dışında yeni bilgi alırsa hesabı üzerinden paylaşacağını söylüyor.
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