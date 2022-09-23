Bu yıl sonuna kadar Android 13 alacağı beklenen Samsung modelleri

23 Eylül 2022 Cuma, 23:59

Samsung'un yıl sonuna kadar Android 13 vereceği cihazlar belli oldu. Akıllı telefon tarafında güncelleme yapmayı unutmayan Güney Kore merkezli şirket, 2023 yılı gelmeden bazı modellerine güncelleme desteği sunacak.

Android 13 güncellemesini alacak Samsung modelleri

Güncellemeyi ilk alması beklenen cihazlar ise elbette S21 ve S22 serisi oluyor. Yine de birkaç yıl önce tanıtılan Note serisi cihazlara da bu güncelleme Samsung tarafından sağlanacak.

İşte güncellemeyi ilk alması beklenen Samsung cihazların listesi:

Galaxy S Serisi modeller:

Galaxy S22 Ultra,

Galaxy S22+,

Galaxy S21 FE,

Galaxy S21 Ultra,

Galaxy S21 Plus,

Galaxy S21,

Galaxy S20 Ultra,

Galaxy S20 Plus,

Galaxy S20,

Galaxy S20 FE,

Galaxy S10 Lite.

Galaxy Note Serisi modeller:

Galaxy Note 20 Ultra,

Galaxy Note 20,

Galaxy Note 10 Lite,

Galaxy Z serisi modeller:

Galaxy Z Fold 2 5G,

Galaxy Z Flip,

Galaxy Z Flip 5G,

Galaxy Z Fold 3,

Galaxy Z Flip 3 ve yeni tanıtılan modeller