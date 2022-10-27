Samsung’un katlanabilir telefonu için yolun sonu göründü

27 Ekim 2022 Perşembe, 14:50

Samsung üç yıl önce Galaxy Fold modelini duyurmuştu. 2019 yılında kullanıcı karşısına çıkan telefon, 7.3 inç büyüklüğünde katlanabilir ve 4.6 inç büyüklüğünde kapak ekranına ev sahipliği yapıyordu. Telefon gücünü Snapdragon 855 işlemciden alıyor.

Shiftdelete.net'in haberine göre kullanıcıyla buluşan ilk katlanabilir telefonlardan Galaxy Fold için üzücü haber geldi. Günümüzde yerini Galaxy Z Fold 4 modeline bırakan telefonun artık işletim sistemi güncellemesi almayacağı duyuruldu.

YENİ GÜNCELLEME ARTIK ALMAYACAK

Android 9 Pie işletim sistemi ile kutudan çıkan telefon halihazırda Android 12 işletim sistemi ve One UI 4 arayüzü ile kutudan çıkıyor. Kullanıcılar bu telefonun Android 13 güncellemesini alıp almayacağını bir süredir merak ediyordu, resmi açıklamanın gelmesi ile Android 13 ve One UI 5.0 güncellemeleri artık kullanıcılar için hayal oldu.

Samsung bu cihaz için işletim sistemi güncellemesini kesiyor olsa da bir yıl boyunca güvenlik yamaları sunmaya devam edeceğini duyurdu. Böylece cihaz güvenlik açığı risklerine karşı da korunmuş olacak.

Öte yandan halihazırda piyasada olan Galaxy Z Fold ve Z Flip modelleri gelecek yıl Android 14 güncellemesini alacak.