Yayınlanma: 15.10.2023 - 10:28

Güncelleme: 15.10.2023 - 10:28

Günümüzde bilim insanları tarafından ışık hızına ulaşmanın çalışmaları yapılıyor. Ancak ışık hızından önce insanlık ses hızını geçmişti. Yani sesten daha hızlı hareket etmişti. Peki ses hızı ilk defa ne zaman ve kim tarafından geçildi?

SES HIZI İLK DEFA NE ZAMAN VE KİMİN TARAFINDAN GEÇİLDİ?

14 Ekim 1947 tarihinde, Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'nde görevli test pilotu Chuck Yeager, ses duvarını aşan ilk kişi olarak tarihe geçti.

Yeager, bu tarihi uçuşu, karısının adını taşıyan "Glamorous Glennis" isimli Bell X-1 roket uçağıyla gerçekleştirdi. İronik bir şekilde, Yeager bir gece önce bir atın üstünden düşerek iki kaburgasını kırmıştı, ancak bu onu hedefinden alıkoymadı.

Yeager'ın uçağı, özel bir Boeing B-29 bombardıman uçağından fırlatıldı ve saatte yaklaşık 821 mil hızına ulaşarak ses hızını aştı.