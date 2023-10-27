Yayınlanma: 27.10.2023 - 15:26

Güncelleme: 27.10.2023 - 15:26

Shazam, müzik, şarkı sözleri, TV programları ve daha fazlasını tanımlayabilen popüler bir hizmettir. Apple'a ait olan bu uygulama, çalan şeyi dinleyerek ve analiz ederek adını ve sözlerini belirleyebilir. Shazam kullanıcıları, tanımlanan şarkıları dinlemek için Spotify ve Apple Music gibi platformları kullanabilir. Peki Shazam, Spotify hesabına nasıl bağlanır?

SHAZAM, SPOTIFY HESABINA NASIL BAĞLANIR?



İlk olarak, iPhone, iPad veya iPod touch cihazınıza Spotify ve Shazam uygulamalarının indirildiğinden emin olun. Her iki uygulama da App Store'da bulunmaktadır.

Daha sonra, Shazam uygulamasını başlatın ve ana Shazam ekranından "Müziğim" sekmesine gidin. Ardından, ekranın sol üst köşesindeki dişli simgesi olan "Ayarlar" düğmesine dokunun.

Ayarlar bölümünde, "Spotify"ın yanındaki "Bağlan" seçeneğine dokunun. Spotify açıldığında, bağlantıyı yetkilendirmek için "Kabul Et" düğmesine dokunun.

Shazam artık Spotify hesabınıza bağlandığında, Shazam'larınızı dinleyebilirsiniz. Shazam uygulamasında, bir şarkının yanındaki "Oynat" düğmesine dokunarak 30 saniyelik bir önizlemeyi dinleyebilirsiniz. Shazam'daki bir şarkının tamamını dinlemek için, Shazam'ın yanındaki "Spotify" veya Shazam'ı tam ekranda görüntülediğinizde "Spotify" düğmesine dokunun.

Ayrıca, Shazam'ın Spotify'da "Shazam Parçalarım" adlı bir çalma listesi oluşturmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için Shazam'ın "Ayarlar" bölümüne gidin ve "Shazam'ları Spotify ile Senkronize Et" seçeneğinin yanındaki anahtarı "AÇIK" konumuna getirin. Bu işlem tamamlandığında, önceki tüm Shazam'larınızı Spotify uygulamasındaki "My Shazam Tracks" çalma listesinde bulabilir ve dinleyebilirsiniz.