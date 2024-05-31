Silent Hill 2 Remake çıkış tarihi duyuruldu
Konami, Silent Hill 2 Remake için merakla beklenen resmi çıkış tarihini açıkladı.
Sevilen korku oyunu serisi Silent Hill için Remake geleceği zaten bir süre önce duyurulmuştu. Oyunun hangi platformlara geleceği ve ne zaman çıkacağı ise bilinmiyordu.
SILENT HILL 2 REMAKE NE ZAMAN HANGİ PLATFORMA ÇIKIYOR?
Bu bilinmezlik, Konami tarafından bozuldu ve Silent Hill 2 Remake'in 8 Ekim 2024 tarihinde çıkış yapacağını duyurdu. Oyun hem PC tarafı için hem de PS5 için çıkıyor. Oyun, Steam'de ise 32,99 dolardan ön siparişe sunuldu.
Oyun için aynı zamanda 13 dakikalık bir oynanış videosu da geldi:
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