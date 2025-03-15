Silent Hill f oyunu için fragman yayınlandı

Konami'nin efsaneleşen korku oyunu serisinin yeni oyunu Silet Hill f hakkında ayrıntılar çıkmaya devam ediyor.

Silent Hill f oyunu için fragman yayınlandı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 15.03.2025 - 07:26

Konami'nin ilk kez 2022 yılında duyurduğu oyun olan Silent Hill f hakkında bir süredir ayrıntı gelmiyordu. Oyunun, 1960'lı yıllarda Japonya'da geçecek olması korku dünyasına meraklı olanları heyecanlandırdı.

SILENT HILL F İÇİN FRAGMAN YAYINLANDI

Oyunun henüz çıkış tarihi duyurulmamış olsa da PC başta olmak üzere PlayStation 5, Xbox Series S ve X için geleceği aktarılıyor. Oyunun geliştirici tarafında Tayvan merkezli stüdyo NeoBards Entertainment yer alıyor. 

Silent Hill f ise daha önceki oyunlardan farklı olarak ABD'de değil Japonya'da geçiyor. Ebisugaoka'da geçen oyun, Shimizu Hinako adlı karakteri kontrol ettiğimiz bir oynanış sunacak. Hinako'nun yaşadığı kasaba, sisle kaplanıyor ve korkunç olaylar da bunun etrafında gelişiyor.

Silent Hill serisinin yapımcısı Motoi Okamoto, yeni oyunun konseptini 'korkunun içindeki güzellik' olarak tanımlıyor.

Oyunun fragmanı:

Oyun için yayınlanan sistem gereksinimleri:

Minimum sistem gereksinimleri

  • İşletim sistemi: Windows 11 x64
  • İşlemci: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600
  • Bellek: 16 GB RAM
  • Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti veya AMD Radeon RX 5700
  • Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
  • DirectX: Sürüm 12

Önerilen sistem gereksinimleri

  • İşletim sistemi: Windows 11 x64
  • İşlemci: Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 5 5500
  • Bellek: 16 GB RAM
  • Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 2080 veya AMD Radeon RX 6800XT
  • Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
  • DirectX: Sürüm 12

Etiketler: #Silet Hill f

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