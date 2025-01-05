Sohbetlerde daha fazla kontrol sağlamak için yeni özellik yolda

WhatsApp, sohbetlerde kullanılan animasyonlu emoji'ler, çıkartmalar ve GIF'leri kontrol etmeyi sağlamak için yeni özelliği test etmeye başladı.

Sohbetlerde daha fazla kontrol sağlamak için yeni özellik yolda
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.01.2025 - 23:09

WhatsApp 2025 yılı için yeni özellikleri test etmeye başladı.  WABetaInfo tarafından aktarılan yeni WhatsApp özelliği, uygulamanın en son yayınlanan Android beta sürümünde fark edildi. 

Özellik, kullanıcılara sohbetlerdeki animasyonları yönetmeye imkan sağlayacak. Sohbetlerdeki animasyonlu emojilerin dışında çıkartma ve GIF’leri de kontrol etmeye imkan sağlanacak.

Özelliğin çalışma sistemi oldukça basit. Kullanıcılar emoji, çıkartmalar ve GIF’leri içeren kısımdan istediğini aktif edebilir ve bu sayede kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşanabilecek.


Etiketler: #whatsapp

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