Sons of the Forest ilk 24 saatte 2 milyondan fazla sattı
The Forest’ın devam oyunu Sons of the Forest, erken erişime açıldı. İlk 24 saatinde 2 milyondan fazla satan oyun dikkat çekiyor.
2014 yılında piyasaya sürülen The Forest, o günden beri insanların arkadaşlarıyla eğlenceli bir hayatta kalma macerasına vesile oluyordu. Ancak oyunun çıkışının üstünden neredeyse 10 yıl geçmiş, artık yeni bir The Forest’a ihtiyacımız vardı.
Derken bundan 3 yıl kadar önce duyurulan devam oyunu Sons of the Forest, sonunda yeni erken erişime açıldı. Oyunun geliştiricisi Endnight Games, oyunun erken erişime açılışının ilk 24 saatinde büyük bir başarı yakaladıklarını duyurdu.
2 MİLYONDAN FAZLA SATTIĞI DUYURULDU
Endnight ekibi, Twitter’daki duyurusunda şöyle diyor: “Sons of the Forest’ın erken erişim macerasında bize katılan herkese teşekkürler. İlk 24 saatte 2 milyondan fazla kopya sattık ve gelecek haftalarda oyunculara sunacağımız şeyler için çok heyecanlıyız.”
Webtekno'da yer alan haberin detaylarında Sons of the Forest, ilk 24 saatinde aynı zamanda Steam’de aynı anda 350 bin aktif oyuncu sayısına ulaşmayı başardı.
Kayıp bir milyarderi bulmak için oyuncuları yamyamlar ve diğer tehlikelerle dolu uzaklarda bir adaya gönderen bir açık dünya hayatta kalma korku oyunu olan Sons of the Forest, oyuncuların beğenisini kazanmış gibi görünüyor.
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