Sony'den oyun kurulurken oyun oynamayı sağlayacak patent

Yayınlanma: 08.01.2024 - 12:41

Güncelleme: 08.01.2024 - 12:42

Oyun tarafında birkaç yıldır atılımlarla adını duyduğumuz Sony'nin aldığı yeni patent oyunların inmesini saatlerce bekleme devrini bitirecek gibi duruyor. Zira bu patentte oyunun tamamen inmesi beklenmeden inen kısımların oynanmasını mümkün kılan bir teknolojiden bahsediliyor.

SONY'DEN OYUN KURULUMU YAPILIRKEN OYUN OYNAMAYI SAĞLAYACAK TEKNOLOJİ

Sony'nin geçen yılın ağustos ayında başvuru yaptığı patenti ortaya çıkartan VeryAli Gaming, temelde 100 GB ve daha üstü oyunların uzun indirme sürelerinde oyunseverlerin beklemesinin önüne geçmek istiyor. İnternet hızı ve donanım gibi pek çok değişkene bağlı olan indirme hızı, oyuncuların satın aldıkları oyunlara günler sonra ulaşmasına bile neden olabiliyor.

Sony de bu durumun farkında olarak aldığı yeni patentte tam olarak bu soruna odaklanıyor. Patente göre oyuncular satın aldıkları oyunları yüklerken hangi kısımların indirilmesine öncelik verilebileceğini seçebilecek. Hatta bu kısımlar inerken oynamak da mümkün olacak. Yani oyunseverler oyunlarını oynamak için tamamının inmesini beklemek zorunda kalmayacaklar ve mümkün olan en kısa sürede oyunu oynayacaklar.

Bu sayede oyunlar parçalar haline indirilebiliyor. Oyunseverler oyunun başını oynarken, arkada oyunun diğer kısımları indiriliyor ve kuruluyor. Bu sayede kullanıcılar uzun bekleme sürelerinden kurtulmuş oluyor.

Ancak bu patent her ne kadar oyunseverler için hayat kurtarıcı olsa da herkese sunulabilecek gibi değil. Bir cihazın hem oyun oynatması hem de oyunun kurulumunu yapması için oldukça güçlü olması gerekiyor. Bu da PlayStation 5 gibi bir cihazda söz konusu patentin kullanılmayacağını gösteriyor. Yine de PlayStation 6 ya da başka cihazlarda kullanmak mümkün olabilir.