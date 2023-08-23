Sony'nin yeni el konsolu PlayStation Portal'ın fiyatı açıklandı

Yayınlanma: 23.08.2023 - 17:36

Güncelleme: 23.08.2023 - 17:54

PlayStation, oyunseverlere taşınabilir bir oyun deneyimi sunmak üzere "PlayStation Portal" adını taşıyan yeni el konsolu modelini tanıttı. Bu yeni el konsolu, oyunculara oyunları her yerde oynama ve medya içeriklerini kolayca yönetme imkanı sunuyor.

"PlayStation Portal", Wi-Fi üzerinden PS5'e uzaktan bağlanabilme özelliği ile oyuncuların oyun dünyasını farklı bir boyuta taşıyor. El konsolu, taşınabilirliğiyle öne çıkarken, medya içeriklerini yönetebilme yeteneği sayesinde kullanıcı deneyimini arttırıyor.

Sony, 199.99 dolarlık fiyatıyla sunulan "PlayStation Portal" el konsolunu duyururken, bir ayrıntı da ortaya çıktı. El konsolu, PS5 oyunları için yaklaşmakta olan bulut akışıyla uyumlu değil. Sony'nin açıklamasına göre, "PS Plus Premium üyeliği kullanılarak PS5'te yayınlanması gereken oyunlar uyumlu değil." Bu durumda, PlayStation Portal, oyuncuların zaten PS5 konsoluna yükledikleri oyunları, taşınabilir el cihazına aktararak uzaktan oynamalarını sağlayan bir yöntem olarak öne çıkıyor.

Sony'nin açıklamalarına göre oyuncuların oyun oynayabilmeleri için en az 5Mbps kapasiteli bir internet bağlantısına ihtiyaç duyacaklar. Sony tarafından önerilen internet hızı ise 15Mbps olarak açıklandı.