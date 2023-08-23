Sony'nin ilk kablosuz kulaklığı 'PlayStation Pulse Explore'un özellikleri açıklandı

Yayınlanma: 23.08.2023 - 17:43

Güncelleme: 23.08.2023 - 18:02

Sony PlayStation, ilk kablosuz kulaklığını uzun bekleyişin ardından tanıttı. Şirket, bugün kablosuz kulaklık ve ses teknolojileriyle ilgili yeni ayrıntıları açıkladı.

PlayStation'ın yeni kablosuz kulaklığı "PlayStation Pulse Explore" adını taşıyor. Bu kulaklık, PlayStation markası altında üretilen ilk kulaklık olma özelliğini taşıyor. "Birinci sınıf taşınabilir ses deneyimi" sunmayı amaçlayan Pulse Explore, çift mikrofon ve yapay zeka destekli gürültü engelleme özellikleriyle öne çıkıyor. Ayrıca kayıpsız ses desteği de sunacak olan kulaklığın satış fiyatı 199,99 dolar olarak belirlendi.

Aynı zamanda PlayStation, Pulse serisi kulaklıklarıyla ilgili yeni bir ürün daha duyurdu. Pulse Elite adlı kablosuz kulaklık, Pulse Explore gibi yapay zeka destekli gürültü engelleme ve kayıpsız ses özelliklerini taşıyor. Pulse Elite'in fiyatı ise 149,99 dolar olarak belirlendi.

SONY'NİN YENİ KABLOSUZ SES TEKNOLOJİSİ

PlayStation ayrıca Link Kablosuz Ses Teknolojisi'ni de tanıttı. Bu teknoloji, Pulse Elite ve Pulse Explore paketlerinde yer alan bir USB adaptörü ile kullanılabilecek. Adaptör, düşük gecikmeli ve kayıpsız ses sunarak PS5 ve PlayStation Portal arasında geçiş yapmayı kolaylaştıracak. PlayStation Link ayrıca bağımsız bir ürün olarak da satışa sunulacak.

SONY'NİN KABLOSUZ KULAKLIĞININ TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

PlayStataion Pulse Explore versiyonu: 5 bin 441,7 TL + vergiler

PlayStataion Plus Elite versiyonu: 4 bin 81,2 TL + vergiler