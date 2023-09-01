Sosyal medya bunu konuşuyor: Gerçekçi grafikleriyle Lost Fragment

Korku türünde bir FPS olan Lost Fragment için yeni fragman yayımlandı. İşte gerçekçi grafikleriyle oyun gündemine giren Lost Fragment...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.09.2023 - 12:08
Sosyal medya bunu konuşuyor: Gerçekçi grafikleriyle Lost Fragment
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Bir korku oyunu olan Lost Fragment'ın kısa bir süre önce fragmanı yayımlandı. Bağımsız geliştirici Nihil Inane Studio imzalı oyunun fragmanı ise oyunseverlerin radarına girdi çünkü oldukça gerçekçi duran grafikleri, oyun sahnesi değil de gerçek bir operasyon görüntüsüymüş gibi görünüyordu. 

OYUNUN FRAGMANI SES GETİRDİ

Unreal Engine 5 ile inanılmaz oyunlar yapılıyor. Lost Fragment'te bu oyun motoruyla hazırlanıyor ve yayımlanan fragman oyunla ilgili beklentiyi arşa çıkartıyor.

Japon korku unsurlarından besleniyor ve silahlı birinci şahıs oyunu.

Oyunun fragmanında operasyon ekibinden bir kişinin kamerasından çekilmiş görüntülere bakıyoruz ve sarsıntılar, sesler ortamın karanlık dünyasına giriş yapmayı sağlıyor.

Oyunun ses getiren fragmanı dışında pek bir ayrıntı bilinmiyor ancak PC'ye çıkacağı kesin.

 


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