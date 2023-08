SpaceX Dünya'yı kaplıyor: 5 bininci uydu yörüngeye yerleşti

Yayınlanma: 27.08.2023 - 14:09

Güncelleme: 27.08.2023 - 14:10

ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, 26 Ağustos gecesi Starlink internet uydularından 22 tanesini daha yörüngeye fırlatarak önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Uzay ve uydu takipçisi Jonathan McDowell'a göre, bu fırlatma SpaceX'in bugüne kadar fırlattığı Starlink uydalarının toplam sayısını 5 binin üzerine çıkardı. Önceki bu sayı 4,983'tü.

Fırlatma, Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden Falcon 9 roketiyle TSİ 21:05'te (27 Ağustos Pazar 01:05 GMT) gerçekleşti. Falcon 9'un ilk kademesi yaklaşık 8,5 dakika sonra SpaceX'in denizdeki drone gemisi "Just Read the Instructions" üzerine başarılı bir şekilde iniş yaptı. Bu iniş, söz konusu güçlendirici için üçüncü fırlatma ve inişti.

Falcon 9'un ikinci kademesi ise 22 Starlink uydusunu alçak Dünya yörüngesine (LEO) yerleştirmek üzere yoluna devam etti. Uyduların bu yörüngeye yerleştirilmesi işlemi fırlatmadan yaklaşık 65 dakika sonra gerçekleşti.

CREW-7 GÖREVİNDEN SONRA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bu Starlink fırlatması, SpaceX'in hemen önceki görevinin hemen ardından gerçekleşti. Şirket, dört astronotlu Crew-7 görevini Cumartesi sabahı NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru fırlattı. Crew-7'nin 25 Ağustos'ta havalanması planlanmıştı, ancak SpaceX daha fazla analiz yapabilmek için uçuşu 24 saat erteledi.

SPACEX'İN HEDEFİ 30 BİN UYDU

Starlink projesi, uzaya yüzlerce, hatta binlerce uydu yerleştirerek geniş kapsamlı ve yüksek hızlı bir internet ağı oluşturmayı amaçlıyor. SpaceX'in bu amaçla LEO'da 12 bin Starlink uydusu konuşlandırma izni bulunuyor ve yaklaşık 30 bin daha fazla uydunun konuşlandırılması için izin başvuruları yapıldı.