Spider-Man 2'nin çıkış tarihi ve hikayesi ile ilgili bilgiler açıklandı

Yayınlanma: 09.06.2023 - 17:47

Güncelleme: 09.06.2023 - 17:47

Dün düzenlenen Summer Game Fest 2023 etkinliğinde Spider-Man 2 oyununun PlayStation 5 için çıkış tarihi duyuruldu. Spider-Man 2 oyunu 20 Ekim'de satışa çıkacak.

Oyun stüdyosu Insomniac Games tarafından geliştirilen Spider-Man 2 hakkında etkinlikte bazı bilgiler paylaşıldı. Paylaşılan bilgiler arasında Spider-Man 2'de Eddie Brock'un olmayacağı belirtildi.

Çizgi romanlarda Venom simbiyotu Eddie Brock'a bulaşıyordu. Ancak açıklanan bilgilere göre bu durum oyunda geçerli olmayacak. Oyuncular Venom karakterinin kim olacağını oyun çıktığında öğrenecek.