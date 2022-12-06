Spotify, Android 13 medya oynatıcısı desteği sunmaya başlayacak

Spotify telefonlardaki yeni sürümler için optimize ediliyor. İşte bu noktada Android 13 destekli yeni bir medya oynatıcısı desteği Spotify'dan geldi.

cumhuriyet.com.tr
06 Aralık 2022 Salı, 07:00
Spotify, Android 13 medya oynatıcısı desteği sunmaya başlayacak
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Spotify özellikle arayüz tarafında işletim sistemleriyle uyumlu görünümler sunmaya çalışıyor. Android 13 medya oynatıcısını desteklemek için çalışmalarını ilerleten Spotify, oynatma düğmeleri ve sonraki şarkının yanında yer alan zaman çizelgesini, beğenilen şarkı butonun yerlerini değiştirdi.

BETA SÜRÜMÜNDE KARŞIMIZA ÇIKIYOR

Uygulamanın arayüzü optimize ediliyor ve daha modern görünüyor. Spotify ayrıca uygulama dilleri için de yeni bir destek ekledi. Yeni arayüz beta tarafında 8.7.92.115 sürümünü kullananların karşısına çıktı.

Android 13 medya oynatıcısını desteklemek için geç kalan ve yeni adım atan Spotify'a ek olarak daha önce SoundCloud, Pocket Casts, Shazam, Apple Music, Tidal ve Pandora gibi müzik uygulamaları arayüzlerini optimize etmişti. Öte yandan YouTube Music, YouTube ve Google Podcasts gibi ses/görüntü odaklı uygulamalar da sistemlerini yeniden düzenlemişti. 


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