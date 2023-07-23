Spotify fiyatlarına zam gelecek! Sebebi enflasyon değil

Yayınlanma: 23.07.2023 - 13:44

Güncelleme: 23.07.2023 - 13:44

Bu yılın Şubat ayında aboneliklerinin ücretlerini güncelleyerek bireysel kullanım ücretinin 20,99 TL'den 29,99 TL'ye yükselten Spotify'da büyük zam kapıda.

Ancak bunun nedeni ne döviz kurundaki yükseliş ne de Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu durum.

Webtekno'nun Wall Street Journal'dan aktardığı habere göre Spotify'ın önümüzdeki hafta itibarıyla ABD'de Premium üyelik ücretlerini artırması bekleniyor.

Spotify tarafındaki bu zam beklentisi, esasında ABD'deki bireysel abonelik ücretini yakın zamanda aylık 9,99 dolardan 10,99 dolara çıkaran Apple Music ile benzer bir fiyat artışına giden Amazon Music'i takip ediyor.

Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde standart aylık abonelik ücretini ABD'de 9,99 dolardan 10,99 dolara; İngiltere'de ise 9,99 sterlinden 10,99 sterline çıkaran Apple Music ile benzer fiyat artışlarına imza atan Amazon Music Unlimited, beklentilerin aksine abone kaybetmediler.

Tam aksine ABD Ulusal Müzik Yayıncıları Birliği'nin açıklamasına göre her iki dev, fiyat artışlarından sonra yeni aboneler kazandı.

Ulusal Müzik Yayıncıları Birliği (NMPA) tarafından yakın zamanda açıklanan rakamlara göre Apple Music'in ABD merkezli 32,6 milyon abonesi, Amazon Music'in ise 29,3 milyon abonesi bulunuyor.

Spotify'ın ise şubat ayı sonu itibarıyla ABD'de 44,4 milyon ücretli aboneye sahip olduğu belirtiliyor.

Wall Street Journal, her ne kadar konuyla ilgili Spotify tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, kapıdaki ücret yükselişinin pek çok pazarı sarsacağını iddia ediyor.