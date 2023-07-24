Spotify ücretlerine dev zam geldi

Dünyanın en çok kullanılan müzik dinleme platformu Spotify'ın ücretlerine zam geldi. Platformun en düşük bireysel abonelik ücreti 29,99 TL'den 39,99 TL'ye yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.07.2023 - 15:30
Spotify ücretlerine dev zam geldi
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Türkiye'de yükselen kurlar nedeniyle birçok firma ürünlerinde zam yapmaya devam ediyor. Geçen günlerde Xbox Game Pass ve Steam dolar kuruna göre fiyatlarını güncellemişti. 

Şimdi ise zam yapan bu şirketlerin arasına ABD merkezli müzik platformu Spotify da katıldı. Yüzde 30'un üzerinde yapılan zamlar ile birlikte mevcut abonelik ücretleri şu şekilde oldu:

Paket Adı Eski Fiyat Yeni Fiyat
Bireysel 29,99 TL 39,99 TL
İkili 39,99 TL 54,99 TL
Aile 49,99 TL 64,99 TL
Öğrenci 14,99 TL 21,99 TL

 


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