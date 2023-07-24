Spotify ücretlerine dev zam geldi

Yayınlanma: 24.07.2023 - 15:30

Güncelleme: 24.07.2023 - 15:31

Türkiye'de yükselen kurlar nedeniyle birçok firma ürünlerinde zam yapmaya devam ediyor. Geçen günlerde Xbox Game Pass ve Steam dolar kuruna göre fiyatlarını güncellemişti.

Şimdi ise zam yapan bu şirketlerin arasına ABD merkezli müzik platformu Spotify da katıldı. Yüzde 30'un üzerinde yapılan zamlar ile birlikte mevcut abonelik ücretleri şu şekilde oldu: