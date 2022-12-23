Spotify, sağlık verilerini kullanarak çalma listesi oluşturacak

23 Aralık 2022 Cuma, 09:52

Spotify'ın iOS tarafında HealthKit uygulaması üzerinden kullanıcılara özel bir çalma listesinin yolda olduğu ortaya çıktı. Platformun bu şekilde kullanıcı verilerini kullaranak, çalma listesi oluşturacak.

APPLE'IN SAĞLIK VERİLERİNE ULAŞMASINI SAĞLAYAN UYGULAMA, SPOTIFY İLE ENTEGRE OLACAK

Twitter üzerinden bir ürün tasarımcısı olan Chris Messina tarafından yapılan paylaşıma göre; Spotfy, HealthKit ile entegre olacak, bu sayede sağlık verileri kullanıcıların spor yaparken dinlemesi için özel listeler oluşturulacak.

Spotify, bu sayede kullanıcının her gün ne kadar egzersiz yaptığına, yaktığı kalorilere ve daha fazlasına ulaşabilecek. Messina, özelliğin platforma geleceğini uygulamada bulunan bir kodla keşfetti. Kullanıcıların spor yaparken motive olmasına odaklanacak bu hamle, yapılan egzersizlerin türüne ve yoğunluğuna göre şarkıların seçilip, şarkıların seçilip önerilmesini sağlayacak.

Konu hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor olsa da 9to5Mac tarafından aktarıldığı kadarıyla Apple ve App Store özelinde bir adım olabilir.