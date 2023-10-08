Starlink'in başı dertte: Büyük bir rakip geliyor... İlk uydusunu fırlattı

Yayınlanma: 08.10.2023 - 12:42

Güncelleme: 08.10.2023 - 12:42

ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, uzay interneti projesi Starlink'i neredeyse bütün dünyaya taşımış durumda. Buradan büyük gelirler elde ettiği tahmin edilen şirketin şimdi ise büyük bir rakibi ortaya çıktı. Amazon, Project Kuiper adını taşıyan ilk uydu fırlatmasını başarıyla tamamladı. United Launch Alliance'ın Atlas V roketi, Cuma günü iki Project Kuiper uydusunu alçak Dünya yörüngesine taşıdı. Amazon bu iki uydu ile birlikte Starlink'e rakip olacağını net bir şekilde gösterdi.

İşletme Protoflight olarak adlandırılan bu görevi, uzaydan gerçek dünya verilerini toplamak ve bunları laboratuvar ve saha testlerinin sonuçlarına entegre etmek için bir fırsat olarak görüyor.

Bu durum, Amazon'un ağının dünya üzerinde ve uzayda nasıl performans göstereceği hakkında daha fazla bilgi edinme şansı sunuyor. Aynı zamanda uydu işleme, fırlatma ve görev operasyonlarının bir testi olarak da kabul ediliyor. Görev sona erdiğinde, Amazon her iki uydusunu da atmosferde yanmadan önce aktif olarak yörüngeden çıkaracak.

ALTI AYDA 3 BİN 200 UYDU GÖNDERECEK

Kuiper Projesi, aynı SpaceX'in Starlink gibi dünya genelinde hizmet almayan veya yetersiz hizmet alan topluluklara hızlı ve uygun fiyatlı geniş bant internet sunmayı amaçlıyor. Federal İletişim Komisyonu'nun (FCC) onayını aldıktan sonra, Amazon önümüzdeki altı yıl içinde 3 bin 200'den fazla uyduyu yörüngeye yerleştirmeyi planlıyor. Şirket, üretim uydularını 2024'ün ilk yarısında fırlatmayı ve önümüzdeki yılın sonuna kadar bazı müşterilerle beta testlerine başlamayı hedefliyor.