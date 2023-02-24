Popüler oyunlar sunan EA Play, ilk ay için 8 TL olacak

Oyun platformlarının sayısı artıyor ve kendi içinde kampanyalar yapıyor. EA Play yeni abonelerin ilk ayına özel indirimle kullanıcıların karşısına çıkıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 10:41
Popüler oyunlar sunan EA Play, ilk ay için 8 TL olacak
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Popüler oyunları bulunan Electronic Arts yani EA, oyun servisi için abonelik sisteminde yeni bir kampanya başlattı. Bu kapsamda platfroma ilk kez abone olacaklara özel ilk ay 8 TL olacak. Kampanya yalnızca ilk abone olacaklar için geçerli. Yani daha önce abone olduysanız ya da mevcut bir aboneliğiniz varsa bu kampanyadan yararlanamıyorsunuz. 

Kampanya dışında oyun servisine abonelik ücreti aylık 40 TL, yıllık ise 249.99 TL.

EA PLAY NASIL ALINIR?

Eğer ilk kez abone olacaksanız 8 TL karşılığında servise ulaşmak için:

Öncelikle Steam sayfasına gidin ve oradan da planlar bölümüne ulaşın. İlk ay 8 TL seçeneğinde yer alan aylık abone olun seçeneğine basın, ödeme işlemlerini tamamladıktan sonra aboneliğiniz aktif hale gelecek ve platfromda sunulan oyunlara ulaşabileceksiniz. 


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