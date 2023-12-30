Steam'in dolar kuruna geçmesi oyun satışlarını nasıl etkiledi?

Yayınlanma: 30.12.2023 - 00:00

Güncelleme: 30.12.2023 - 00:00

Steam bir süre önce Türkiye'nin de dahil olduğu satışlarda dolar kuruna geçti. Oyun fiyatlarının dolar cinsinden olması fiyatların ister istemez yükselmesine neden oldu. Hatta, Türk Lirası değer kaybettikçe, oyunların fiyatları daha da artıyor. Haliyle TL ile para kazananlar Steam üzerinden oyunları dolar kurundan satın aldığı için 'elini korkak alıştırmaya' başladı.

YERLİ GELİŞTİRİCİLER DAHA ÇOK ETKİLENDİ

İndirim sezonlarını kovalayan Türkiye'deki Steam kullanıcıları, artan fiyatlara tepki olarak 'satın almamaya' başladı.

X hesabı üzerinden oyun gündemi hakkında önemli paylaşımlar yapan oyun geliştiricisi ve yazılım mühendisi Dora Özsoy, Steam'deki bu dolar kuruna geçişin, Türkiye'deki Steam alışkanlıklarını değiştirdiğini gözler önüne serdi.

Cardboard Town adlı oyunları üzerinden verileri aktaran Özsoy'a göre dolara geçiş Steam satışlarını önemli ölçüde düşürdü. Zira Steam'de dolara geçilecek duyurusu yapıldıktan sonra günde 90 oyun satışı yapılırken, dolara geçiş öncesindeki son hafta günde 1.400 oyun satıldı, dolara geçişten sonra ve günümüze kadar ise günde 13 satılmış.

Dora Özsoy'un paylaşımı şu şekilde:

"Dolara geçiş Steam satışlarını ne kadar düşürdü" tartışmalarına, kucağımda veri ile geldim.



Cardboard Town'ın çıkışından bugüne 3 periyoda bölüp, Türkiye'de günde ortalama ne kadar sattığına baktım:



?? Çıkış - Dolar Duyurusu Arası: Günde 90

?? Dolara Geçiş Öncesi Son Hafta:… pic.twitter.com/b9TXElMzeQ — Dora Özsoy (@DoraOzsoy) December 29, 2023





Yani dolar kuruna geçiş oyunlarda önemli bir düşüşe neden olmuş görünüyor. Bu sadece bir oyun üzerinden bile net bir şekilde anlaşılıyor.

Cardboard Town oyununda ilk periyotta Türkiye gelirlerin yüzde 22'siyle ikinci en güçlü satışların yapıldığı ülkeydi. Dolar sonrası yüzde 3'e düştü ve dokuzuncu sıraya geriledi.

Aynı paylaşımın altına başka bir oyun geliştiricisi Mehmet Can Güler de kendi oyunları Castle of Alchemists için benzer bir durumun yaşandığını yazdı. Steam'in LATAM bölgesi politikasına uyduklarını söyleyen Güler, Brezilya ve Arjantin için iyimser bir fiyat politikası izledikten sonra satışların arttığını ancak durumların yüzdesel olarak olarak Özsoy'un aktardığı gibi olduğunu belirtti.

Öte yandan bu bazı oyunlar için geçerli, genel anlamda bütün oyunlarda bir düşüş var demek için elimizde yeterli veri yok. Yine de Türkiye'de Steam üzerinden satın alma deneyimlerinin değiştiğini gözlemlemek mümkün.