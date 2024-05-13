Steam bir ülkede yasaklandı! Oyuncular kütüphaneye ulaşamıyor

Steam Türkiye'de artan oyun fiyatlarıyla gündeme gelirken, Vietnam'da yasaklandı. Resmi bir nedeni olmayan bu yasaklama, oyuncuları ayaklandırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2024 - 16:56
Steam bir ülkede yasaklandı! Oyuncular kütüphaneye ulaşamıyor
Abone Ol google-news

Valve'nin popüler oyun mağazası Steam, Vietnam'daki oyuncuların erişimine engellendi. Konu hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor ancak konu aktif bir şekilde hem internet aleminde hem de Steam Forumlarında tartışılıyor.

VİETNAM'DA STEAM'E ERİŞİM ENGELİ

Vietnam'daki çevrimiçi yerel oyun tekelleri, Steam'in oyun yayınlama politikalarından şikayetçiydi. Vietnam.net'te bildirildiği üzere, yerel oyun geliştiricilerinin Steam'in geniş oyun portföyünün kapsamı ve boyutu hakkında şikayette bulunmaları ve Vietnamlı geliştiricilerin hükümet onayından geçmeleri ancak ve Steam'deki binlerce uluslararası oyun bu onaydan geçmiyor, Steam'in oyun yayınlamasıyla rekabet edemeyeceklerini iddia etmelerinin ardından Steam'in Vietnam'da kaldırılmış olduğu düşünülüyor.

Bu yüzden Steam yasadışı platform olarak damgalandı ve ülkede Steam'e erişim tamamen engellendi. Bazı kullanıcılar DNS ayarlarını değiştirerek platforma giriş yapabiliyor olsa da resmi olarak erişim engellenmiş durumda.

Örneğin bir yayıncının iddiasına göre Steam, Vietnam'daki yetkili kurumlardan izin almadan oyun yayınlıyor. Haliyle söz konusu durumun önüne geçilmek için ülkede Steam'in yasaklandığı konuşuluyor.


Steam yasaklandı haberleri Steam haberleri

İlgili Haberler

Epic Games, Steam yolundan ilerliyor! Kur güncellenecek

Epic Games, Steam yolundan ilerliyor! Kur güncellenecek
Steam Türkiye'de en çok satan oyunlar hangileri?

Steam Türkiye'de en çok satan oyunlar hangileri?
Steam'de FPS oyunları festivali başladı! İşte indirimdeki oyunlar

Steam'de FPS oyunları festivali başladı! İşte indirimdeki oyunlar
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Süper Lig'de en kritik pazar! İşte Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalleri...

Süper Lig'de en kritik pazar! İşte Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalleri...
Günlük burç yorumları: 14 Mayıs 2024 Salı Boğa burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 14 Mayıs 2024 Salı Boğa burcu yorumu
Otomatik mayalama sendromu: Alkol almadan sarhoş eden gizemli hastalık

Otomatik mayalama sendromu: Alkol almadan sarhoş eden gizemli hastalık
Günlük burç yorumları: 14 Mayıs 2024 Salı Aslan burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 14 Mayıs 2024 Salı Aslan burcu yorumu
Üyeler harekete geçti: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım gelişmesi!

Üyeler harekete geçti: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım gelişmesi!
Yalı Çapkını’nın Serter’i Tufan Gökpınar’ın zor anları! Yan bina yıkılırken…

Yalı Çapkını’nın Serter’i Tufan Gökpınar’ın zor anları! Yan bina yıkılırken…
Dev gölün dibinde 540 milyar dolarlık beyaz altın bulundu

Dev gölün dibinde 540 milyar dolarlık beyaz altın bulundu
Bir sigara grubuna daha zam geldi!

Bir sigara grubuna daha zam geldi!