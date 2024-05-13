Steam bir ülkede yasaklandı! Oyuncular kütüphaneye ulaşamıyor

Yayınlanma: 13.05.2024 - 16:56

Güncelleme: 13.05.2024 - 16:56

Valve'nin popüler oyun mağazası Steam, Vietnam'daki oyuncuların erişimine engellendi. Konu hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor ancak konu aktif bir şekilde hem internet aleminde hem de Steam Forumlarında tartışılıyor.

VİETNAM'DA STEAM'E ERİŞİM ENGELİ

Vietnam'daki çevrimiçi yerel oyun tekelleri, Steam'in oyun yayınlama politikalarından şikayetçiydi. Vietnam.net'te bildirildiği üzere, yerel oyun geliştiricilerinin Steam'in geniş oyun portföyünün kapsamı ve boyutu hakkında şikayette bulunmaları ve Vietnamlı geliştiricilerin hükümet onayından geçmeleri ancak ve Steam'deki binlerce uluslararası oyun bu onaydan geçmiyor, Steam'in oyun yayınlamasıyla rekabet edemeyeceklerini iddia etmelerinin ardından Steam'in Vietnam'da kaldırılmış olduğu düşünülüyor.

Bu yüzden Steam yasadışı platform olarak damgalandı ve ülkede Steam'e erişim tamamen engellendi. Bazı kullanıcılar DNS ayarlarını değiştirerek platforma giriş yapabiliyor olsa da resmi olarak erişim engellenmiş durumda.

Örneğin bir yayıncının iddiasına göre Steam, Vietnam'daki yetkili kurumlardan izin almadan oyun yayınlıyor. Haliyle söz konusu durumun önüne geçilmek için ülkede Steam'in yasaklandığı konuşuluyor.