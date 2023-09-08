Steam bu haftanın indirimli oyunlarını açıkladı: Efsane savaş oyunu yüzde 90 indirime girdi

Yayınlanma: 08.09.2023 - 13:03

Güncelleme: 08.09.2023 - 13:03

Haftasonu geldi ve bu süre zarfında Steam'de büyük indirimler sizleri bekliyor. Eğer oyun meraklısıysanız, bu indirimler kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor.

İşte bu haftasonu indirime giren bazı oyunlar ve indirim oranları:

Need for Speed Heat İndirim Fiyatı: 49 TL

Normal Fiyatı: 499 TL

İndirim Oranı: %90 Need for Speed Unbound İndirim Fiyatı: 359,99 TL

Normal Fiyatı: 1.199 TL

İndirim Oranı: %70 Dark Souls 3 İndirim Fiyatı: 449,50 TL

Normal Fiyatı: 899 TL

İndirim Oranı: %50 Titanfall 2 İndirim Fiyatı: 19,90 TL

Normal Fiyatı: 199 TL

İndirim Oranı: %90 Hitman 3 İndirim Fiyatı: 209,50 TL

Normal Fiyatı: 419 TL

İndirim Oranı: %50 Red Dead Redemption 2 İndirim Fiyatı: 379,50 TL

Normal Fiyatı: 1.150 TL

İndirim Oranı: %67 Atomic Heart İndirim Fiyatı: 461,34 TL

Normal Fiyatı: 699 TL

İndirim Oranı: %34 Assassin's Creed Valhalla İndirim Fiyatı: 174,75 TL

Normal Fiyatı: 699 TL

İndirim Oranı: %75 Outlast İndirim Fiyatı: 28,50 TL

Normal Fiyatı: 190 TL

İndirim Oranı: %85 F1 2023 İndirim Fiyatı: 959,99 TL

Normal Fiyatı: 1.599 TL

İndirim Oranı: %40 Sid Meier’s Civilization 6 İndirim Fiyatı: 21,90 TL

Normal Fiyatı: 219 TL

İndirim Oranı: %90 Sniper Elite 5 İndirim Fiyatı: 164,70 TL

Normal Fiyatı: 549 TL

İndirim Oranı: %70 Sniper Elite 4 İndirim Fiyatı: 8,90 TL

Normal Fiyatı: 89 TL

İndirim Oranı: %70 Dying Light 2 Stay Human İndirim Fiyatı: 349,50 TL

Normal Fiyatı: 699 TL

İndirim Oranı: %50 Sifu İndirim Fiyatı: 173,40 TL

Normal Fiyatı: 289 TL

İndirim Oranı: %40 Dead by Daylight İndirim Fiyatı: 84,50 TL

Normal Fiyatı: 169 TL

İndirim Oranı: %50 Divinity: Original Sin 2 İndirim Fiyatı: 239,60 TL

Normal Fiyatı: 599 TL

İndirim Oranı: %60

Bu indirimlerle oyun koleksiyonunuzu genişletebilir veya uzun zamandır oynamak istediğiniz oyunlara uygun fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Ancak unutmayın, indirimler sadece haftasonu boyunca geçerli olacak.