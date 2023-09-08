Steam bu haftanın indirimli oyunlarını açıkladı: Efsane savaş oyunu yüzde 90 indirime girdi
Steam her hafta sonu bazı oyunları platformunda indirime sokuyor. Özellikle oyunlara gelen zamlardan sonra bu indirimler oyuncular için bir fırsat oluyor. Bu hafta sonu indirimlerinde efsane aksiyon oyunu Titanfal 2 yüzde 90 indirime girerek 19.90 TL oldu.
Haftasonu geldi ve bu süre zarfında Steam'de büyük indirimler sizleri bekliyor. Eğer oyun meraklısıysanız, bu indirimler kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor.
İşte bu haftasonu indirime giren bazı oyunlar ve indirim oranları:
Need for Speed Heat
- İndirim Fiyatı: 49 TL
- Normal Fiyatı: 499 TL
- İndirim Oranı: %90
Need for Speed Unbound
- İndirim Fiyatı: 359,99 TL
- Normal Fiyatı: 1.199 TL
- İndirim Oranı: %70
Dark Souls 3
- İndirim Fiyatı: 449,50 TL
- Normal Fiyatı: 899 TL
- İndirim Oranı: %50
Titanfall 2
- İndirim Fiyatı: 19,90 TL
- Normal Fiyatı: 199 TL
- İndirim Oranı: %90
Hitman 3
- İndirim Fiyatı: 209,50 TL
- Normal Fiyatı: 419 TL
- İndirim Oranı: %50
Red Dead Redemption 2
- İndirim Fiyatı: 379,50 TL
- Normal Fiyatı: 1.150 TL
- İndirim Oranı: %67
Atomic Heart
- İndirim Fiyatı: 461,34 TL
- Normal Fiyatı: 699 TL
- İndirim Oranı: %34
Assassin's Creed Valhalla
- İndirim Fiyatı: 174,75 TL
- Normal Fiyatı: 699 TL
- İndirim Oranı: %75
Outlast
- İndirim Fiyatı: 28,50 TL
- Normal Fiyatı: 190 TL
- İndirim Oranı: %85
F1 2023
- İndirim Fiyatı: 959,99 TL
- Normal Fiyatı: 1.599 TL
- İndirim Oranı: %40
Sid Meier’s Civilization 6
- İndirim Fiyatı: 21,90 TL
- Normal Fiyatı: 219 TL
- İndirim Oranı: %90
Sniper Elite 5
- İndirim Fiyatı: 164,70 TL
- Normal Fiyatı: 549 TL
- İndirim Oranı: %70
Sniper Elite 4
- İndirim Fiyatı: 8,90 TL
- Normal Fiyatı: 89 TL
- İndirim Oranı: %70
Dying Light 2 Stay Human
- İndirim Fiyatı: 349,50 TL
- Normal Fiyatı: 699 TL
- İndirim Oranı: %50
Sifu
- İndirim Fiyatı: 173,40 TL
- Normal Fiyatı: 289 TL
- İndirim Oranı: %40
Dead by Daylight
- İndirim Fiyatı: 84,50 TL
- Normal Fiyatı: 169 TL
- İndirim Oranı: %50
Divinity: Original Sin 2
- İndirim Fiyatı: 239,60 TL
- Normal Fiyatı: 599 TL
- İndirim Oranı: %60
Bu indirimlerle oyun koleksiyonunuzu genişletebilir veya uzun zamandır oynamak istediğiniz oyunlara uygun fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Ancak unutmayın, indirimler sadece haftasonu boyunca geçerli olacak.
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