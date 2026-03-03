Steam'de bir oyun ücretsiz oldu

Cumhuriyet Gazetesi Logo
3.03.2026 19:15:00
Haber Merkezi
Steam'de World Crafter TD ücretsiz oldu. 5 Mart tarihine kadar Steam hesabına giriş yapanlar oyuna ücretsiz bir şekilde sahip olabiliyor.

Popüler oyun platformu Steam'de 5 Mart'a kadar ücretsiz olan bir oyun var. World Crafter TD olarak adlandırılan oyun Fortnite gibi, hayatta kalma ve kule savunma oyunu olarak tanımlanıyor. Oyunda malzemeleri topluyor, zanaatkarlık yapıyor, kuleler inşa ediyor ve silahlarla düşman dalgasını savuruyorsunuz.

Oyunun normaldeki fiyatı 7.99 dolarken, şu anda yüzde 100 indirimle ücretsiz satılıyor. Oyun, 18 Kasım 2024 tarihinde çıkış yapmış ancak bazı konularda eleştirildiği için 'karışık' olarak inceleme derecelendirmesi almış. Bazı oyunseverler oyunu sıkıcı bulunduğunu belirtirken bazıları iyi zaman geçirdiğini söylemiş.

