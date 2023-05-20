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349 TL’lik oyun kısa süreliğine Steam'de ücretsiz oldu

Dünyanın en büyük oyun şirketlerinden biri olan Ubisoft’un normalde 350 TL’ye sattığı Tom Clancy’s The Division 2 kısa süreliğine Steam’de ücretsiz oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.05.2023 - 13:09
349 TL’lik oyun kısa süreliğine Steam'de ücretsiz oldu
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Son zamanlarda Türkiye’deki artan dolar kuru nedeniyle oyuncular genel olarak ücretsiz oyunlara yöneliyor. Oyun satın alma platformu olan Steam’de de birçok firma oyunlarını kısa süreliğine ücretsiz yapmaya başladı. Dünyanın en büyük oyun şirketlerinden biri olan Ubisoft’ta 12 Ocak 2023 tarihinde çıkardığı Tom Clancy’s The Division 2 oyununu kısa süreliğine ücretsiz yaptı. 

Aksiyon-Macera türündeki oyun normalde Steam üzerinden 349 TL’den satılıyor. Ancak 22 Mayıs tarihinde kadar ücretsiz olarak oynanabiliyor.

Daha sonra oyunu oynamak isteyen kullanıcıların ise satın alması gerekiyor. 

Ubisoft oyunu daha fazla oynamak isteyen kullanıcılar için ise indirim yapmış durumda. Oyun 25 Mayıs tarihine kadar Steam platformunda yüzde 85 indirim ile 52,35 TL’den satılıyor. 

Oyunun sistem gereksinimleri ise şöyle:

Minimum:

  • İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 10, Windows 11 
  • İşlemci: AMD FX 6350 veya Intel Core i5-2500K
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: AMD R9 280X (3 GB) veya NVIDIA GeForce GTX 780 
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 77 GB 

Önerilen:

  • İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 10, Windows 11 
  • İşlemci: AMD Ryzen 5 1500x veya Intel Core i7-4790
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: AMD RX 480 (4 GB) veya NVIDIA GeForce GTX 970 
  • DirectX: Sürüm 12
  • Depolama: 77 GB 

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