349 TL’lik oyun kısa süreliğine Steam'de ücretsiz oldu

Yayınlanma: 20.05.2023 - 13:09

Güncelleme: 20.05.2023 - 13:11

Son zamanlarda Türkiye’deki artan dolar kuru nedeniyle oyuncular genel olarak ücretsiz oyunlara yöneliyor. Oyun satın alma platformu olan Steam’de de birçok firma oyunlarını kısa süreliğine ücretsiz yapmaya başladı. Dünyanın en büyük oyun şirketlerinden biri olan Ubisoft’ta 12 Ocak 2023 tarihinde çıkardığı Tom Clancy’s The Division 2 oyununu kısa süreliğine ücretsiz yaptı.

Aksiyon-Macera türündeki oyun normalde Steam üzerinden 349 TL’den satılıyor. Ancak 22 Mayıs tarihinde kadar ücretsiz olarak oynanabiliyor.

Daha sonra oyunu oynamak isteyen kullanıcıların ise satın alması gerekiyor.

Ubisoft oyunu daha fazla oynamak isteyen kullanıcılar için ise indirim yapmış durumda. Oyun 25 Mayıs tarihine kadar Steam platformunda yüzde 85 indirim ile 52,35 TL’den satılıyor.

Oyunun sistem gereksinimleri ise şöyle:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 10, Windows 11

Windows 7, Windows 10, Windows 11 İşlemci: AMD FX 6350 veya Intel Core i5-2500K

AMD FX 6350 veya Intel Core i5-2500K Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: AMD R9 280X (3 GB) veya NVIDIA GeForce GTX 780

AMD R9 280X (3 GB) veya NVIDIA GeForce GTX 780 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 77 GB

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