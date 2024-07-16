Steam'de bir oyun kısa süreliğine ücretsiz hale geldi

Yayınlanma: 16.07.2024 - 10:42

Güncelleme: 16.07.2024 - 10:42

Popüler oyun platformu Steam'de yeni bir ücretsiz oyun kampanyası yapıldı. Buna göre normalde 10.5 dolar fiyatlandırmaya sahip Classic Marathon 2'ye 17 Temmuz 20.00'ye kadar ücretsiz olarak sahip olunacak. Oyunseverler Classic Marathon 2'yi bir kez kütüphanelerine eklediklerinde sonsuza kadar oyuna sahip olabiliyor.

STEAM'DEN ÜCRETSİZ OYUN

Normalde Epic Games, ücretsiz oyunlar sunuyor. Steam de ise arada ücretsiz oyunlar verebiliyor. Platformun yeni kısa süreliğine sunduğu oyun ise Classic Marathon 2 oldu. Oyunda gizlilik merkezde olsa da aksiyon da yer alıyor.

Intravenous imzalı olan oyun gelecek hafta içerisinde ikinci versiyonu sunmaya hazırlanıyor. Bu sebeple ilk oyun da kısa süreliğine ücretsiz olarak sunulmaya başlandı.